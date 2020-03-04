لتفادي فيروس كورونا في المناسبات... مصمم أزياء عربي يبتكر "كمامة سواريه"

وقال هجرس لصحيفة "الوطن"، إن الفكرة هي من اقتراح شقيقه، في ظل القلق الذي يسيطر على الجميع من التجمعات داخل قاعات الأفراح.

واستغرق هجرس ثلاث ساعات لتصميم الكمامة، وقام بتزيينها لتكون ضمن مجموعة أزياء 2020.

وكشف سامو هجرس عن تلقيه طلبات عديدة لتصميم "كمامات سوارية" بألوان متنوعة، لتكون ملائمة لجميع الألوان، بأسعار تتراوح من ألف إلى 1500 جنيه مصري، كونها تعتمد على التطريز اليدوي الدقيق.

دار أزياء "سامو هجرس" تطلق فستان زفاف مع "كمامة سواريه" مزينة بالدانتيل للوقاية من فايروس كورونا وأيضاً لإبعاد الضيوف بلباقة عن تقبيل العروس يوم الزفاف! pic.twitter.com/1W6Td3ulQi — Screen Mix (@ScreenMix) March 4, 2020

يذكر أن فيروس "كورونا" الجديد، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 50 دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة، فيما صنفت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 90 ألفا.

ووجدت مجموعة من العلماء في ألمانيا دواء يدعى "camostat mesylate"، من المتوقع أنه يعمل على محاربة مرض "كوفيد-19"، وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد "سارس-كوف-2".