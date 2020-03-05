فيروس كورونا يضرب "فيسبوك"

أعلن متحدث باسم شركة "فيسبوك"، أنه تم تشخيص إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا داخل مكتبها في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد هذه أول إصابة داخل الشركة، بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرغ".

وأوضحت الشركة أن آخر دوام للموظف كان في يوم 21 فبراير/شباط، حيث نبهت الشركة أن المكتب سيغلق أمام جميع الموظفين حتى التاسع من مارس/أذار.

وطالبت الشركة الموظفين في مكتب سياتل، بالعمل من المنزل حتى نهاية الشهر.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3012، بعد تسجيل 31 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، والإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و409 حالات.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، ان عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية قد تخطى الـ 12 ألفا.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد، أو ( كوفيد-19) بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.