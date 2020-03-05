صورة حديثة تنذر بوجود "حياة غريبة" على سطح المريخ

يعتقد علماء أن "حياة غريبة" قد تكون كامنة داخل كهف غامض يتواجد أسفل سطح المريخ.

وتم العثور على حفرة في المنحدرات الترابية لبركان "بافونيس مونس" على سطح المريخ، بحسب موقع "ساينس أرت".

وأشارت وكالة ناسا، إلى أن الحفرة تبدو بمثابة فتحة لكهف تحت الأرض، وتم التقاط صورتها في عام 2011 ويقوم العلماء بدراستها منذ ذلك الوقت.

NASA image of mysterious hole sparks speculation about hidden alien life on Mars@NASA https://t.co/9xbQ20zPkN — Sputnik (@SputnikInt) March 5, 2020

وقال علماء من ناسا إن الصورة التحليلية تشير إلى أن فتحة الحفرة تبلغ نحو 35 مترا، وتوضح زاوية الظل الداخلية إلى أن الكهف الأساسي يبلغ عمقه نحو 20 مترا.

ويرى العلماء أن حياة غريبة قد تتواجد داخل هذه الحفرة الغامضة.

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكي، أن هذه الثقوب ذات أهمية خاصة لأن كهوفها الداخلية تكون محمية نسبيا من سطح المريخ القاسي.

ولهذا السبب، تعد هذه الثقوب مكانا جيدا نسبيا لوجود حياة على المريخ.