ضابط شرطة متهم بارتكاب 108 جرائم جنسية

تم اتهام ضابط شرطة سابق في غرب أستراليا، بارتكاب 108 جرائم جنسية، من بينها 66 تهمة اغتصاب.

واستقال صاحب الـ50 عاما من الشرطة في عام 2018 بعد أن وجهت إليه وحدة الشؤون الداخلية الاتهامات بالاعتداء جنسيا على عدد من النساء منذ عام 2010.

وقال بيان صادر عن شرطة أستراليا، اليوم الخميس، إن التحقيق في سلوك ضابط الشرطة السابق مستمر، بحسب صحيفة "الغارديان".

Ex-police officer in Western Australia charged with 108 sexual offences including rape https://t.co/s27f4sXfEX — Guardian news (@guardiannews) March 5, 2020

والتقى الشرطي السابق بالنساء بعد التعرف عليهن مستعينا بتطبيقات المواعدة عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن يمثل الرجل أمام محكمة في بيرث، اليوم الخميس.

وطالبت الشرطة كل من لديه معلومات عن أي اعتداء جنسي بالاتصال بالشرطة.