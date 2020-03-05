فيديو... كاتي بيري تعلن عن حملها بإظهار بطنها للجمهور

أعلنت كاتي بيري عن حملها الأول من خطيبها الممثل أورلاندو بلوم، بتصوير فيديو أظهرت فيه بطنها للجماهير.

وسبق لبيري وأن أوضحت سبب تأخير زواجها من بلوم، وهو الخوف من ثقل الالتزام والمسؤوليات مع صعوبات الحياة الزوجية.

وارتبطت بيري بعلاقة عاطفية مع بلوم في عام 2016، ثم احتفلا بخطوبتهما في عيد الحب العام الماضي.

كاتي بيري تظهر بطنها للجمهور بعد أن اعلنت انها حامل بطفلها الأول 😂❤️. pic.twitter.com/2J4dteH5jH — Celebs Arabic (@CelebsArabic) March 5, 2020

وكان الثنائي كاتي بيري وأورلاندو بلوم، قد قررا تبادل عهود الزواج في شهر أبريل/نيسان المقبل، إلا أنه لم يتم تحديد موعد ومكان الحفل بشكل دقيق حتى الآن.