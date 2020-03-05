شوارزنيغر يقاضي شركة روسية بسبب روبوت

رفع أرنولد شوارزنيغر، الممثل في هوليوود، الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريكية، دعوى قضائية ضد شركة "برومو بوت" الروسية لاستخدامها صورته دون إذن لإنشاء روبوت مزدوج.

وتدعي الشركة التي تمثل شوارزنيغر أن الشركة الروسية استخدمت بطريقة غير قانونية حقوق الممثل في الدعاية، ويطلب المدعون من المدعى عليه التوقف عن استخدام صورة شوارزنيغر ودفع 10 ملايين دولار بالإضافة إلى الأرباح التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بعرض الروبوت، كما نقل موقع "تي إن زد" مشيرا إلى الدعوة.

ووفقا للدعوى، تستخدم الشركة الروسية روبوت الممثل المزدوج خلال المناسبات العامة للإعلان عن منتجاتها وبيعها. ووفقا للموقع فإنه بعد عرض الروبوت بهيئة شوارزنيغر في لاس فيغاس في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، توجه محامي الممثل مارتي سينغر إلى الشركة الروسية وطلب التوقف عن استخدام صورته، وبحسب الموقع فإن الشركة الروسية أعلنت أنها ستعلق عرض الروبوت المزدوج، لكن في فبراير أعادت تقديمه في معرض للألعاب في نيويورك.

في أكتوبر من العام الماضي، أفيد أن الشركة عرضت روبوته في منتدى "سينيرغي" العالمي في سان بطرسبورغ. وكما صرح ممثل الشركة لوكالة "سبوتنيك" :"أعجبه هو وجميع شركائه".