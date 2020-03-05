ثمنه 1000 دولار... سرير "خاص" لمدمني ألعاب الفيديو

ويوفر السرير الجديد كل ما يشتهيه مدمنو الألعاب، مثل مكتب صغير وشاشة مزدوجة عالية الدقة وسماعات من النوع الرفيع ومكبر للصوت.
This Japanese gamer bed is gaming's final form https://t.co/eaKZcXdc8z pic.twitter.com/bDVwFQIOtf— PC Gamer (@pcgamer) March 2, 2020
وملحق بالسرير عربة صغيرة مليئة بالمشروبات والوجبات الخفيفة، لا يجعل اللاعب في حاجة لمغادرة مكانه.
Japan has created a “gamer bed”.— Maybe: Justin (@justin_maybe) March 4, 2020
*ⁿᵒᵗ ᶜᵒᵐᵖᵃᵗᶦᵇˡᵉ ʷᶦᵗʰ ˢᵉˣ pic.twitter.com/4xdIr3u11r
وأعلنت الشركة أنه تم طرح السرير في الأسواق للبيع بنحو ألف دولار.
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