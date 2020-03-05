هيفاء وهبي تثير تفاعلا واسعا بين جمهورها بشأن تحديها الجديد لفيروس "كورونا"

وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، سألت هيفاء وهبي متابعيها قائلة: "أي أغنية من أغنياتي تختارون لغنائها أثناء غسل أيديكم؟ الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي #haifavscorona".
وبذلك، تصبح هيفاء وهبي أول فنانة عربية تطلق تحدياً على مواقع التواصل الاجتماعي، يجمع بين التوعية من فيروس "كورونا" والاستماع لأغانيها.
What song 🎼 would you sing when washing your hands? 👏🏻 #covid_19— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) March 4, 2020
الوقاية من #كورونا 😷 بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي#haifavscorona 👀🎤 pic.twitter.com/84NzCNXiuD
وتحت هاشتاغ "haifavscorona"، انتشرت العديد من المقاطع المصورة، التي ترصد قيام الأطفال والكبار بغناء أغاني هيفاء وغسل اليدين للوقاية من الفيروس التاجي.
My little bro avoiding corona virus listening to haifa’s song #touta #haifavscorona @HaifaWehbe pic.twitter.com/47wLLRnuh5— zainab hw (@ZainabbHw) March 4, 2020
How cute 😂😂❤️❤️❤️❤️ #HaifaVsCorona https://t.co/kR0hGMAEaI— Zahra HW (@ZahraHw) March 4, 2020
Loves From Turkey 🇹🇷❤️ #HaifavsCorona @HaifaWehbe pic.twitter.com/DOz3SZvcRN— Alptekin Güler (@AlptekinGler5) March 4, 2020
كما تفاعلت الممثلة السورية، كندة علوش مع مبادرة هيفاء وهبي، إذ كتبت: "والله ما في أهضم من هيفا وهبي".
والله مافي أهضم من هيفا وهبي 😂😂❤️❤️#haifavscorona @HaifaWehbe https://t.co/H2hfG1J5Nn— Kinda Alloush (@KindaAlloush) March 4, 2020
وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 95416 شخصا، توفي منهم 3286 شخصا، فيما شفي حتى الآن 53297 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس.
وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".
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