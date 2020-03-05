نانسي عجرم تفاجئ جمهورها كممثلة للمرة الأولى

تطل الفنانة نانسي عجرم عبر شاشة التلفزيون كممثلة للمرة الأولى في مسلسل "نساء من دهب" لنبيلة عبيد ونادية الجندي، والمقرر عرضه في رمضان 2020.

وبظهور نانسي كضيفة شرف في المسلسل، تكون هذه المشاركة الأولى لها في مجال التمثيل.

وستقدم عجرم أغنية المسلسل، وهي من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم وستشاركها بطلات العمل في الغناء.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "نساء من ذهب" تدور أحداثه في إطار كوميدي ويشارك في بطولته سميحة أيوب، وهالة فاخر، والعديد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومي فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبي.

المسلسل مأخوذ من النسخة الأمريكية التي تدور أحداثها حول سيدتين تشتريان فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلمها تجدان أنهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.