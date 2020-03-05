شاهد... صحيفة أسترالية تخصص مساحة في نسخها للاستخدام كورق مراحيض

طبعت صحيفة أسترالية ثماني صفحات إضافية في أعدادها الورقية كي يستخدمها المواطنون كأوراق مراحيض، بعدما دفعت المخاوف من انتشار فيروس كورونا إلى شراء المستهلكين كميات هائلة من اللوازم واستزاف المعروض بالمتاجر الكبرى.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن الحل غير التقليدي جاء من صحيفة ذا "إن تي نيوز"، حيث وجد الأستراليون الذين يعيشون في الأقاليم الشمالية اليوم الخميس أن الجريدة أضافت ثماني صفحات بلا أي كتابة، باستثناء العلامات المائية.

وكتبت الصحيفة في خبر: "نفذت أوراق المراحيض؟ إننا نهتم بالأمر. لهذا أضافنا ثماني صفحات في الداخل سهلة القطع، لتُستخدم في حالات الطوارئ".

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu — The NT News (@TheNTNews) March 4, 2020

وأعلنت سلسلة متاجر كبرى في أستراليا، أمس الأربعاء، إنها ستضع حدًا أقصى لشراء ورق المرحاض يصل إلى 4 علب خلال كل معاملة شراء سواء داخل الأفرع أو عبر الإنترنت، لضمان حصول المزيد من العملاء على احتياجاتهم.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 96 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3300 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 53 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 6 آلاف في كوريا الجنوبية، وسُجلت أكثر من 3 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في نحو 70 دولة أخرى.

وعطلت عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة.

وكانت أستراليا من أوائل الدول التي سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا، لكنها عدد الإصابات حاليًا بها يبدو أقل من بلدان أخرى في آسيا وأوروبا، ويبلغ 52 إصابة وحالتا وفاة.