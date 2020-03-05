تأجيل مهرجان تطوان السينمائي في المغرب بسبب "كورونا"

قررت إدارة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، المقام في المغرب، تأجيل دورته الـ26، التي كان من المقرر أن تقام في الفترة من 21 إلى 28 مارس/ آذار الجاري، وذلك بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وجاء في بيان شاركته إدارة المهرجان، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "بلاغ حول تأجيل الدورة الحالية لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، بناء على دورية السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والمرفقة بهذا البلاغ، وحفاظا على سلامة الجميع، ضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) تقرر تأجيل الدورة الحالية من المهرجان، التي كانت مقررة نهاية شهر مارس الجاري، إلى موعد لاحق.

ولم يكشف البيان موعد الدورة الجديد.

ويقام مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط في مدينة تطوان بالمغرب، ويلتقي فيها صناع السينما والجمهور والطلبة لاكتشاف الأفلام الجديدة بمنطقة البحر المتوسط.

وأعلن المغرب، الاثنين الماضي، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة المغربية أنه تم تأكيد الحالة مخبريا بمعهد باستور، لمواطن مغربي، مقيم في إيطاليا، مساء الاثنين الماضي.

وأعلن المغرب تأجيل كافة التظاهرات الرياضية والثقافية والتجمعات الجماهيرية، بسبب فيروس كورونا، وتأطير الرحلات إلى الدول المصابة.

كما اتخذ عدة تدابير احترازية بهدف منع دخول الوباء أو تفشيه، من خلال تعزيز أنظمة التشخيص الفيروسي وتوفير المواد اللازمة لإجراء الفحوصات، وتعزيز قدرات الاستقبال في الوحدات الاستشفائية، وإحداث موقع إلكتروني لرصد هذه القضايا وتعميم أرقام هواتف للاتصال السريع وتلقي البلاغات.