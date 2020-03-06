"الرجال أكثر صلاحية للسياسة"... 90% من الناس في العالم لديهم أحكام مسبقة على المرأة

أفادت دراسة أجريت على 75 من دول العالم بأن 90% من البشر لديهم أحكام مسبقة على المرأة، وأن الرجال أكثر صلاحية للسياسة.

جاء ذلك وفق دراسة نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة، أن نحو 90% من سكان العالم من الجنسين، لديهم أحكام مسبقة حيال النساء، بحسب موقع قناة "فرانس24".

According to @HDRUNDP’s new Gender Social Norms Index, nearly 90% of men & women hold some sort of bias against women. #CheckYourBias https://t.co/5n6oY2FmHP — UN News (@UN_News_Centre) March 5, 2020

وأوضحت الدراسة أن من بين هذه الأحكام أن الرجال يصلحون أكثر من النساء ليكونوا مسؤولين سياسيين أو رؤساء شركات، أو أن ارتياد الجامعة أهم للرجل منه للمرأة، وكذلك أن الأولوية ينبغي أن تعطى للرجل في سوق العمل عندما تكون الفرص نادرة.

ولدى 90 % من الأشخاص ومن بينهم نساء، حكم مسبق واحد كهذا على الأقل، على ما رأت وكالة الأمم المتحدة، استنادا إلى بيانات من 75 دولة تشكل أكثر من 80 % من سكان العالم.

وسجلت النسبة الأكبر أي 99,81 % في باكستان متقدمة على قطر (99,73 %) ونيجيريا (99,73 %)، أما أدنى النسب فسجلت في أندورا (27,01 %) والسويد (30,01 %) وهولندا (39,75 %).

وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى استمرار وجود "حواجز خفية" بين الرجال والنساء "رغم تسجيل تقدم على مدى قرون"، فيما أكد المسؤول في البرنامج بيدرو كونسيساو في بيان: "تمر معركة المساواة بين الجنسين اليوم، بالقضاء على الأحكام المسبقة".