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17:15 GMT06 مارس/ آذار 2020
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    المطربة اللبنانية نانسي عجرم مع زوجها فادي الهاشم

    محامية قتيل منزل نانسي عجرم تكشف عن مفاجأة "غير سارة" بشأن زوج الفنانة

    © AFP 2020 / ANWAR AMRO
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    كشفت رهاب بيطار، محامية قتيل منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، أمس الخميس، عن مفاجأة وصفتها بـ"غير السارة"، بشان زوجها الطبيب، فادي الهاشم.

    وقالت بيطار في مقطع مصور عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إن فادي الهاشم سافر خارج لبنان، وهو ما يتنافى مع قرار قاضي التحقيق، الذي أمر بمنعه من السفر وإخلاء سبيله رهن التحقيق، وتحديد جلسة يوم 10 مارس/ آذار الجاري.

    وأشارت المحامية السورية ما حدث إلى أنه منتهى الظلم بعد خرق القانون والسفر رغم منعه على ذمة القضية، منوهة أنه بالمقارنة، رفضت السلطات اللبنانية مغادرة زوجة القتيل محمد الموسى الحدود اللبنانية ومرافقة جثمان زوجها تمهيدا لدفنه بالعاصمة السورية دمشق بسبب منعها من السفر أيضا.

    ​وكانت رهاب بيطار، كشفت عبر موقع "فيسبوك"، عن انتهاء إجراءات استخراج شهادة وفاة الشاب السوري محمد الموسى قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم.

    كما قالت إن "قاضي التحقيقات وضع جميع حيثيات القضية تحت السرية التامة"، مؤكدة أن "تقرير الطب الشرعي واضح وصريح وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورات جديدة سيتم الإعلان عنها في وقتها".

    وأضافت عبر فيديو نشرته على حسابها على موقع "تويتر": "أريد أن أؤكد للجميع تمسكنا بالقضية كاملة أنا وطاقم لجنة الدفاع رغم تعرضنا لتهديدات وضغوط كثيرة، وذلك حتى نصل لحق المغدور".

    الفنانة اللبنانية نانسي عجرم
    © AFP 2020 / STRINGER
    محامية قتيل فيلا نانسي عجرم: أخيرا انتهت رحلة المعاناة الطويلة
    وكشفت رهاب بيطار كذلك، عن أنه يتم دفع ملايين في وسائل إعلام لتغيير دفة القضية.

    يشار أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجوب زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف في حضور وكيل الهاشم، المحامي كابي جرمانوس، وقرر بعدها القاضي منصور ترك الهاشم رهن التحقيق.

    وكان الادعاء العام اللبناني قد أحال الهاشم على التحقيق، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.

    وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ"محاولة سرقة"، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

    ووفقا لما نقلته صحيفة "سبق" عن قناة "إل بي سي"، كشفت التحقيقات عن أن القتيل بحث عن النجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، عبر الإنترنت، وسعى لمعرفة مكان إقامتهما.

    يشار إلى أن نانسي عجرم ستحيي حفلا غنائيا في مصر، يوم 12 مارس/آذار الجاري، بحسب ما نشره الحساب الرسمي لجمهور نانسي عجرم على "إنستغرام".

    كما ستصور نانسي عجرم الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس كيدز"، وذلك يوم 7 مارس.

    انظر أيضا:

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