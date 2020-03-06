من الأعلى أجرا... راغب علامة أم عمرو دياب؟

رد المطرب اللبناني راغب علامة، على الأنباء المتداولة أخيرا، حول انخفاض أجره مقابل أجر المطرب المصري، عمرو دياب.

ووصف علامة هذه الأخبار، أنها "ترويجات غير معلومة المصدر"، بحسب تصريحاته لقناة "سكاي نيوز عربية".

وأكد أن لا أحد يعرف المبلغ الذي يحصل عليه سواه ومدير أعماله والجهة الأخرى، مضيفا: "لا يمكن لأحد أن ينكر نجومية عمرو دياب، ولا يمكن إنكار مكانتي الفنية".

السّوبرستار #راغب_علامة للاعلامي @saidhariri ضمن برنامج #الصباح على @skynewsarabia

«هل أحد ينكر أن عمرو دياب فنان كبير, وأن لديّ مكانتي الفنّية؟

المنافسة شيء جميل!

يا أهلا ومرحبا اذا بدهم يلعبوا عالمنافسة لأنها بتزيد العطاء وتقديم الأفضل»@raghebalamahttps://t.co/juQ4qwQxho pic.twitter.com/LQZiRZnTtE — Ramez Khaled (@RamezKhaled_) March 6, 2020

وتابع المطرب الشهير: "المنافسة شيء جميل، ولا تزعجني، وإذا لعبوا على المنافسة يا أهلا ومرحبا".

من ناحية أخرى، طرح راغب علامة، في شهر يناير/ كانون الثاني، أغنية بعنوان "كان غيرك أشطر"، وهي أغنية باللهجة الخليجية، من كلمات خالد المريخي ‏وألحان الموسيقار الدكتور طلال‎.

كما يحيي علامة حفلا غنائيا بمصر، اليوم الجمعة، وذلك بداخل إحدى الجامعات الكبرى في مدينة الشروق.