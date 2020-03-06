إعلامية سعودية شهيرة تقتحم مجال التمثيل

أعلن المنتج الفني، صادق الصبّاح، اليوم الجمعة، عن خوض الإعلامية السعودية، لجين عمران، مجال التمثيل.

وغرد الصبّاح عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أنه تم توقيع عقد حصري مع لجين عمران لدخولها الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الأعمال الفنية قريبا.

بعونه تعالى وبالشراكة بين رايتكس للإنتاج و سيدرز آرت( صبّاح إخوان) تم توقيع عقد حصري مع الإعلامية لجين عمران لدخولها الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021 على ان تعلن تفاصيل هذه الاعمال قريباً . pic.twitter.com/wGI9fejvDX — Sadek sabbah (@sadek_sabbah) March 6, 2020

​من جانبها، علقت لجين عمران على تعاقدها على أول أعمالها في مجال التمثيل: "الفخر لي وإن شاء الله بداية تعاون مثمر للجميع".

الفخر لي و إن شاء الله بداية تعاون مثمر للجميع🙏 https://t.co/n9vNqVsNfj — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) March 6, 2020

وعملت لجين عمران كمقدمة برامج في عدة محطات، وزاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، كما أنها تقدم حاليا برنامج بعنوان "مسايا لجين"، المذاع على فضائية "إس بي سي" السعودية.

كما أن لجين عمران دائما ما تثير جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تغريداتها على "تويتر"، التي تحمل رأيها في العديد من القضايا الاجتماعية.