شاهد لحظة مقتل ممثلة أمريكية برصاص الشرطة

تم نشر مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق الشرطة الأمريكية، النار على الممثلة السابقة فانيسا ماركيز.

ويعود الحادث إلى 30 أغسطس/آب 2019، عندما وصلت الشرطة إلى منزل الممثلة لتقييم حالتها الصحية.

ومع وصول رجال الشرطة، لاحظوا أن الممثلة صاحبة الـ49 عاما تعاني من أزمة نفسية.

ويظهر في الفيديو دخول أفراد الشرطة لمنزل فانيسا، لمطالبتها بالخروج والخضوع للفحص النفسي، وهو ما كانت ترفضه الممثلة بشدة.

وخرجت فانيسا من الغرفة ممسكة بمسدس موجهة إياه تجاه أفراد الشرطة، ما دفعهم لإطلاق 12 رصاصة عليها قبل نقلها للمستشفى حيث أعلنت وفاتها.

يذكر أن المسدس الذي أشهرته فانيسا ماركيز، كان لعبة.