محمد رمضان يرد على متابع طالبه بالتواضع

رد الفنان المصري، محمد رمضان، على متابع عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، طالبه بالتواضع.

وشارك رمضان، مقطع فيديو عبر "إنستغرام"، خلال استقلاله إحدى سياراته على أنغام أغنيته "فيرساتشي" وهو يغني: "في البنك بيسألوا من أين لك هذا، مبردش عليهم غلاسة بغلاسة، ورق كتير هات أساتك ودباسة، بيسمعني بنات صواريخ أعمل بزنس مع ناسا".

وعلق أحد متابعيي رمضان على المقطع المصور: "تواضع أحسن لك"، ليرد محمد رمضان عليه ساخرا "حسيت في إيديك مسدس وأنت بتكتب الجملة دي".

View this post on Instagram 🖤 A post shared by Mohamed Ramadan 🌍🚀 (@mohamedramadanws) on Mar 6, 2020 at 7:18pm PST

ويثير محمد رمضان الجدل دائما بين متابعيه، بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة التي تتضمن سياراته الجديدة.

من ناحية أخرى، يشارك محمد رمضان في موسم دراما شهر رمضان، بمسلسل "البرنس"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة "سينرجي"، ويشارك في بطولته نور وروجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز وعبد العزيز مخيون.