زينة تكشف كيف تسببت "صورة" في دخولها التمثيل

كشفت الممثلة المصرية، زينة، كيف اقتحمت مجال التمثيل، وذلك في الندوة التي أقيمت، اليوم السبت، على هامش تكريمها في الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وروت زينة في الندوة، أنها من المعجبين بالفنان الراحل، أحمد زكي، وكانت كل ما تتمناه هو التقاط صورة تذكارية معه، وعندما قرأت في الصحف إعلانا عن بحث أسرة فيلم "أرض الخوف" من بطولة زكي، عن فتاة عمرها 14 عاما لتجسد شخصية زوجته، وجدت أنها فرصة لكي تلتقيه وتلتقط الصورة معه، ولم يكن في بالها التمثيل أو المشاركة في الفيلم، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وتابعت: "عندما ذهبت للشركة وقبل حضور أحمد زكي، عرض علي المنتج الفني فكرة التمثيل، وكان ردي أنه لا مانع، ولكن المهم لديها هو التقاط الصورة مع زكي أولا، وعندما قابلها أحمد زكي وجدها مناسبة للدور، وتم الموافقة على مشاركتها في الفيلم.

وتتذكر زينة خلال الندوة، أن أحمد زكي كان دائم النصح لها باستكمال الدراسة، قبل أن تركز في التمثيل.

وتابعت أنه على الرغم من مشاركتها أحمد زكي بطولة فيلم "أرض الخوف"، إلا نها لم تلتقط الصورة التذكارية معه في الواقع.

وفيلم "أرض الخوف" من إنتاج 2000، وهو من تأليف وإخراج داوود عبد السيد.

View this post on Instagram تكريمي في #مهرجان_الاقصر_للسينما_الافريقيه #مهرجان_الاقصر_السينيمائي 🧡🧡🧡 A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29) on Mar 7, 2020 at 6:11am PST

وكانت زينة شاركت صورا من حضورها حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التاسع، أمس الجمعة، إلى جانب مقطع مصور للحظة تكريمها عن مشوارها الفني.

ومن أشهر أعمال زينة الفنية، أفلام "بنتين من مصر" والحياة منتهى اللذة" و"سيد العاطفي" و"بلبل حيران"، ومسلسلات "لأعلى سعر" و"ممنوع الاقتراب أو التصوير".