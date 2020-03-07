سوري من فريق نانسي عجرم يفوز في نهائي الموسم الثالث من "ذا فويس كيدز"

فاز المتسابق السوري، محمد إسلام رميح، اليوم السبت، من فريق الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، بجائزة "أفضل صوت"، في الموسم الثالث من برنامج المسابقات الغنائية للأطفال "ذا فويس كيدز".

ونال رميح اللقب، في الحلقة الختامية للبرنامج، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجمهور.

محمد اسلام رميح أحلى صوت في الموسم الثالث من #MBCTheVoiceKids.. مبروك محمد#فريق_نانسي@nancyajram pic.twitter.com/E4iAZazXlr — MBC THE VOICE KIDS (@MBCTheVoiceKids) March 7, 2020

وكان الجمهور اختار خلال الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث للبرنامج الذي من إنتاج شبكة "إم بي سي"، موهبة واحدة من كل فريق، ليقع الاختيار على محمد إسلام رميح من فريق نانسي عجرم، وياسمين أسامة من فريق محمد حماقي، ومحمد إبراهيم من فريق عاصي الحلاني.

وفي أول تعليق منها على فوز محمد إسلام رميح، غردت نانسي عجرم عبر حسابها على "تويتر": "مبروووووك #محمد_اسلام_رميح أحلى صوت من قلبي بهنيك.. إنت بتستاهل النجاح".

نانسي عجرم: كل المواهب التي شاركت هي أحلى وصوت

#MBCThevoiceKids@nancyajram pic.twitter.com/WD5XFu3qkb — MBC THE VOICE KIDS (@MBCTheVoiceKids) March 7, 2020

وكانت سرت شائعات الفترة الماضية، بأن نانسي عجرم انسحبت من المشاركة في الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، على خلفية حادثة قتيل منزلها، التي وقعت في شهر يناير/ كانون الثاني، ولكن نفت مصادر من داخل "إم بي سي" وقتها تلك الشائعة، وأكدت أن عجرم مستمرة في البرنامج.