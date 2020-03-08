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    امرأة مرسوم على وجهها رمز اليد النسوية خلال حضورها مظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في لشبونة، البرتغال، 8 مارس/ آذار 2019

    ورود في روسيا وحداد في البرتغال... مظاهر الاحتفال بيوم المرأة حول العالم

    © AFP 2020 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
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    تتعدد مظاهر الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الذي يوافق 8 مارس/ آذار من كل عام، والذي يسلط الضوء على قضايا المساواة بين الجنسين، والعنف المنزلي ضد المرأة، ومنحها كافة حقوقها.

    روسيا وإيطاليا... الزهور للنساء

    في روسيا تُهدى النساء الزهور والشوكولاتة، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

    كما يحتفل التلفزيون الروسي بعرض أفلام عن أعظم النساء الروسيات وأكثرهن تأثيرا في المجتمع في الماضي والحاضر، ويشارك الرجال النساء الاحتفال بهذا اليوم، بقيامهم بأعمال المنزل وإعداد الطعام من أجل توفير الراحة لهن.

    وشاركت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، عبر حسابها على "تويتر"، مقاطع مصورة تظهر الاحتفال بيوم المرأة، مكرمة عددا من النساء المجندات في صفوفها.

    وأظهرت المقاطع أيضا تقديم رجال مجندين ورودا لنساء مجندات وأيضا للمدنيات في عدد من المناطق بالبلاد.

    أما في إيطاليا، فيقدم الرجال باقة من زهور الميموزا الصفراء للنساء

    إسبانيا... مليونية نسائية

    ففي إسبانيا تقام مليونية نسائية، حيث تشارك ملايين النساء في مسيرة احتجاجية للمطالبة بالمساواة في الأجر وحقوق المرأة، وتتدفق آلاف النساء إلى شوارع وساحات مدريد، وهن يحملن لافتات "الحرية والمساواة والصداقة"، و"طريقة ارتدائي ملابسي لا تغير من الاحترام الذي أستحقه".

    وشاركت نحو 6 ملايين امرأة في العام الماضي 2019 في مسيرة احتجاجية، استغرقت ساعتين للمطالبة بالمساواة في الأجر وحقوق المرأة، وفقا لاتحاد العمال العام، إحدى أكبر النقابات في البلاد.

    البرتغال... حداد على النساء

    تعتبر تلك المناسبة يوما للحداد على النساء اللائي يلقين حتفهن بسبب العنف المنزلي، إذ ينكس العلم برفعه إلى منتصف الساري أعلى بعض المباني الحكومية.

    الهند وإندونيسيا... مسيرات لإنهاء العنف المنزلي

    تشهد مدن مثل نيودلهي وجاكرتا مسيرات تطالب بإنهاء العنف المنزلي والاعتداءات الجنسية والتمييز في الوظائف.

    عطلة رسمية في بعض الدول

    يعتبر اليوم العالمي للمرأة عطلة رسمية في بعض الدول، مثل روسيا والصين وأفغانستان وأذربيجان وأنغولا وأوكرانيا وفيتنام ونيبال أوغندا وتنزانيا والصين وكوبا.

    أمريكا... شهر كامل للاحتفال

    يخصص شهر مارس للاحتفال بالمرأة، والذي تنظم فيه المحاضرات التي تتناول حقوق المرأة، إلى جانب مهرجانات بمشاركة نساء من ولايات مختلفة.

    فرنسا... عرض لوحات فنية

    تعرض لوحات نساء بعيون فنانين تشكيليين، بالإضافة إلى أعمال تشكيلية من صنع نساء فرنسيات في متحف اللوفر.

    بريطانيا... تظاهرات وهدايا

    تقام تظاهرات في وسط لندن للمطالبة بالمزيد من حقوق المرأة، كما أن المتحف البريطاني يحتفل بعرض مجموعة من الهدايا والأنتيكات مستوحاة من المتاحف، وخاصة المصرية.

    لبنان... احتفالات طريفة

    يبتكر اللبنانيون كل عام طرقا طريفة، منها عندما ارتدى 3 شباب أحذية نسائية بكعب عال وهم بكامل هندامهم الرجالي، وجالوا فى أحد مولات شمال بيروت، فىيلفتة منهم إلى ما تعانيه المرأة وهي تلبس حذاء بكعب يقيد حريتها.

    وأطلق على الحملة اسم "لأنها امرأة بحترمها من راسها إلى كعب رجليها".

    قطر... بطاقة ائتمان استثنائية

    من مظاهر الاحتفال بيوم المرأة العالمي في قطر، إطلاق أحد البنوك بطاقة ائتمان "العصرية"، التي وُصفت بالأولى من نوعها والوحيدة في قطر، وتوفر مميزات جذابة تُلبي احتياجات المرأة العصرية.

    المغرب... ارتداء الجلاليب

    ترتدي العديد من النساء جلابيب مكتوبا عليها عبارات تندد بالتحرش الجنسي والبطالة.

    البحرين... أنشطة صحية

    خصصت البحرين يوما للمرأة يحمل اسم "يوم المرأة البحرينية"، ومن مظاهر الاحتفال به تنظيم المجلس الأعلى للمرأة البحريني نشاطا صحيا بالتعاون مع بعض المستشفيات.

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