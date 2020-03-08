نساء ساهمن في منح حقوق المرأة عالميا

يذكر التاريخ العديد من النساء المؤثرات اللائي دافعن عن قضية المساواة بين الجنسين بأشكال مختلفة، ورفعت أصواتهن أمام العالم ضد كافة أشكال التمييز ضد المرأة، من عنصرية وعنف جنسي ومنزلي، وحرية التعبير، وحصر بعض الوظائف على الرجال فقط.

وفي 18 أغسطس/ آب 1920، تم التصديق على التعديل الـ19 للدستور الأمريكي، الذي يمنح المرأة حق التصويت، وفي 16 يونيو/ حزيران 1963، كانت فالنتينا تيريشكوفا أول امرأة تذهب إلى الفضاء، والتي ناضلت من أجل حقوق المرأة للمشاركة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفي 4 يناير/ كانون الثاني 2007 ، تم انتخاب نانسي بيلوسي كأول رئيسة لمجلس النواب الأمريكي، وهو ما يثبت أن النساء يجب أن يشغلن مناصب قيادية عالية في السياسة.

سيمون دي بوفوار (1908-1968)

يعتبر كتابها "الجنس الآخر" علامة فارقة في الأدب النسو حيث حاربت فيه البابوية ليتم حظره من جانب الفاتيكان.

What list of philosophers for #InternationalWomensDay would be complete without Simone de Beauvoir? This is a favourite quote of the #cfgs philosophy dept: "This has always been a man's world, and none of the reasons that have been offered in explanation have seemed adequate" pic.twitter.com/9DMGQkvzbN — CFGS Philosophy (@PhilosophyCFGS) March 6, 2020

فريدا كاهلو (1907-1954)

استخدمت فريدا كاهلو فنها ولوحاتها للتعبير عن المحظورات التي تعاني منها النساء.

The Mexican painter Frida Kahlo commonly utilised herself as muse, creating paintings which reflected not only her personal life, identity and emotions, but also spiritual and political beliefs. #womensart pic.twitter.com/3LNEdNfC3u — #WOMENSART (@womensart1) March 1, 2020

روث بادر غينسبرغ

تعمل في المحكمة العليا الأمريكية وهي المحامية الرئيسية لمشروع حقوق المرأة في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي.

عرفت في إدارة الرئيس الأمريكي أوباما باسم "البطلة الشعبية النسوية".

Ruth Bader Ginsburg Shuts Down Outrageous Louisiana Abortion Billhttps://t.co/nYERNRHfKU pic.twitter.com/iZbuGolh9u — Scary Mommy (@ScaryMommy) March 7, 2020

أودري لورد (1934-1992)

كرست حياتها وموهبتها الإبداعية لمواجهة الظلم الناتج عن العنصرية والتمييز الجنسي والطبقية وكراهية المثليين.

سالي رايد (1951-2012)

أول إمرأة أمريكية تغزو الفضاء.

وقالت وكالة "ناسا" عنها إنها بطلة قومية وقدوة ذات تأثير قوي شجعت أجيال من الفتيات على الوصول إلى النجوم.

ملالا يوسف زي

هاجمت حركة "طالبان" الإرهابية وتعرضت لمحاولة اغتيال فاشلة.

حازت على جائزة "نوبل" للسلام عن عمر 17 عاما وتعمل على منح الفتيات الباكستنيات الحق في التعليم.

''Educate a girl and you can change the world.''-Malala Malala Yousafzai #ArudiShule #ElimuBilaUbaguzi pic.twitter.com/JCE0JeT9p2 — Inclusive Development For Citizens ( IDC-TZ ) (@Official_IDC_TZ) February 5, 2020

هدى شعراوي (1879-1947)

رائدة الحركة النسائية في مصر أسست "الاتحاد النسائي المصري” في 1923 كما كانت عضوا مؤسسا في “الاتحاد النسائي العربي” وصارت رئيسته في 1935.

حصلت أم كلثوم عام 1944 على نيشان الكمال فغضبت زوجات بعض الوزراء لمساواة الملك فاروق المطربة الفلاحة بهن فغضبت أم كلثوم من موقفهن فاتصلت بها الزعيمة النسائية هدى شعراوي وقالت: يشرف المرأة المصرية أن تحملى النيشان فتبدل شعور أم كلثوم إلى الفرح بعد أن ردت إليها هدى شعراوى اعتبارها pic.twitter.com/c3wwPz7LeD — hekaytsora (@hekaytsora) September 29, 2018

سوجورنر تروث (1797-1883)

طالبت علنا بإلغاء الرق ومنح المرأة حق الاقتراع.

من أشهر خطبها "ألست أنا امرأة" في مؤتمر أوهايو لحقوق المرأة عام 1851.

Sojourner Truth was an abolitionist and women's rights activist. She was born into slavery, but escaped with her daughter to freedom in 1826.



After going to court to recover her son in 1828, she became the first black woman to win such a case against a white man. #WomensDay pic.twitter.com/dCil90ushd — Marina Amaral (@marinamaral2) March 8, 2020

سوزان أنتوني (1820-1906)

كانت أول امرأة تصوت بالانتخابات الأمريكية وقبض عليها عام 1872.

تمت المصادقة على مقترحها بحق التصويت للمرأة عام 1920 وعرف باسم "تعديل سوزان أنتوني".

إيدا بي ويلز (1862-1931)

أمضت حياتها معلمة وصحفية استقصائية توثق أعمال الإعدام دون محاكمة والعنف العنصري بأمريكا أواخر القرن الـ 19 وأوائل القرن العشرين.

1/ For my social studies methods course, my students are creating journey boxes about a topic/event/person/place that is often left out of the narrative in elementary social studies. I am doing this assignment alongside my students and my journey box is on Yuri Kochiyama. pic.twitter.com/IMdD0JjeL7 — Kaitlin Popielarz, PhD (@KaitPopielarz) June 2, 2019

يوري كوشياما (1921-2014)

مدافعة قوية عن السجناء السياسيين الأمريكيين وتم ترشيحها لجائزة نوبل للسلام سنة 2005 بسبب كفاحها المستمر ضد العنصرية.