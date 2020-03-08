البرلمان الأردني يتحرك لمساعدة فتاة ودعوات تطالب الملك بالتدخل

تبنى مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، مذكرة نيابية طالب خلالها الحكومة الأردنية التكفل بعلاج فتاة أصيبت بمرض السرطان تدهورت حالتها مؤخرا.

وجاء توقيع المذكرة بعد أن شارك مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي، منشورات طالبت الحكومة بعلاج الشابة الأردنية، بلقيس بني هاني، والتي أصيبت بسرطان في الوجه، وتدهورت حالتها بشكل كبير.

عاجل ⛔ مجلس النواب يوقع على عريضه لمعالجة المواطنه بلقيس بني هاني في الخارج على نفقة الحكومة .

الحمد لله رب العالمين 🙏🙏❤❤

بدي أشكر كل واحد ساعد ودعا لبلقيس من كل مكان بالعالم فردا فردا 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/pb2FSqGBss — Rema Kanaan (@KanaanRema) March 8, 2020

وبحسب موقع "سرايا" فقد أشار ذوو الشابة إلى أنها تعرضت لخطأ طبي خلال مرحلة التشخيص، والذي اعتبر سابقا أنها تعاني من ورحم حميد، ليتبين لاحقا أنه ورم سرطاني في مركز الحسين للسرطان.

#منقول

ادعو لها...#بلقيس_بني_هاني

بلقيس، فتاة اردنية خريجة هندسة كهرباء، عمرها ٢٤ سنة .. بلقيس بفترة دراستها بالجامعة طلعلها حبة تحت لسانها وما اخدت فيها كتير، لبلشوا اسنانها يوجعوا واحد ورا التاني ويتحركوا، بعد عمليات عصب وحشوات عند دكاترة الاسنان شكوا الدكاترة انه ممكن يكون pic.twitter.com/HLVIs5xG10 — زينة 🌻🦋 (@Zeinamaher11) March 2, 2020

ووجهت الشابة بعد أن فقدت بصرها وسمعها والقدرة على الكلام، رسالة كتابية إلى الملك الأردني، طالبته بتسفيرها إلى الخارج بهدف إكمال العلاج.

ليكن اليوم يوماً لبلقيس ..#عالجوا_بلقيس_بني_هاني



دعواتكم لها بالشفاء العاجل لعلها ساعة إستجابة 🌷🌷 pic.twitter.com/6k96t8f3OG — zαɪd ✪ 🇯🇴 (@zaid__wrikat) March 8, 2020

وتفاعل الأردنيون مع الحدث بشكل واسع، مطالبين جميع الجهات المختصة في الأردن بالمساعدة لمعالجة الشابة بكافة السبل.

وتم توجيه آلاف الدعوات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وحاول البعض تنظيم حملات تبرع للمساهمة في دعم الشابة المريضة.

I want you all to stand by this beautiful angel and help her or at least talk about her she is the strongest person she have all the faith and hope in the world she is the purest human being.#TheCancerFighter#عالجوا_بلقيس_بني_هاني #بلقيس_بني_هاني pic.twitter.com/QXLEvsgehD — Salem khateeb (@SalemWKhateeb) March 7, 2020

ومن جهة أخرى أكد بعض الأطباء عدم وجود خطأ طبي، لكن الحالة الصحية للمريضة يعجز أمامها الطب.

#عالجوا_بلقيس_بني_هاني

جاءني سؤال صباح اليوم من زميلة محترمة عن حالة الشابة بلقيس شفاها الله وعافاها، وأعتذر عن الحديث في هذا الموضوع لكن لا بد من قول كلمة الحق ولو كان هذا مخالفاً لأهواء كثيرين ممن يعتاشون على النقد وبث روح العداء وخطاب الكراهية، وهذا كان ردي: pic.twitter.com/YoSigd7pJi — د إياد سلطان (@iSultanMD) March 5, 2020

ونشر الناشطون صور مؤسفة لحالة الفتاة، بعد أن انتشر السرطان في أغلب أنحاء الوجه وأفقدها ملامحها.