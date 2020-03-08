راغب علامة يحتفل بيوم المرأة مع 4 فتيات... كيف احتفل المشاهير العرب بالمناسبة؟

حرص عدد من الفنانين والمشاهير العرب على الاحتفال بيوم المرأة العالمي، في 8 مارس/ آذار، بطرق مختلفة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

غردت الفنانة اللبنانية، إليسا، عبر حسابها على موقع "تويتر": "كل عيد وإنتِ عم تصنعي التاريخ بنضالك تا يضل عندك القوة والقدرة عالتغيير. كل عيد وتاء التأنيث عم تغيّر التاريخ وتثبت إنو ما في أي حاجز بيمنع المرأة عن يللي بدها ياه. اليوم لإلِك وكل الإيام الجايي كمان ".

كل عيد وإنتِ عم تصنعي التاريخ بنضالك تا يضل عندك القوة والقدرة عالتغيير. كل عيد وتاء التأنيث عم تغيّر التاريخ وتثبت إنو ما في أي حاجز بيمنع المرأة عن يللي بدها ياه. اليوم لإلِك وكل الإيام الجايي كمان ❤️ — Elissa (@elissakh) March 8, 2020

شارك ​الفنان اللبناني، راغب علامة، مقطع مصور مع 4 فتيات يقومون فيه بعمل علامة المساواة في الحقوق بين الجنسين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وكتب علامة مع المقطع المصور: "المرأة نصف المجتمع، نصف الأسرة... كل الرجل، حقوقك حقوقي، صوتك صوتي، بيوم المرأة العالمي بتمنى تتحقق المساواة التامة بين المرأة والرجل بكافة المجتمعات، لأن دور المرأة ضروري في التنمية العالمية، ولهذا أقول أنه اليوم وكل يوم هو يوم المرأة!".

نشرت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، مقطعا من أغنيتها "المطلقة" للشاعر علي المولى، بمناسبة "يوم المرأة العالمي"، وأشارت إلى أن "هذا العمل ستفتخر به دائما في مسيرتها الفنية، موضحة أنه صرخة المرأة المطلقة والمستضعفة، واقع تعيشه شريحة كبيرة من النساء في معظم المجتمعات العربية".

ووجهت الممثلة المصرية، رانيا يوسف نصيحة إلى امراة، في يوم المرأة العالمي، هي: "انتي سلاح نفسك كوني قويه بعلمك وعملك".

غردت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، عبر حسابها على موقع "تويتر": "تحية إلى المرأة، ليس اليوم فقط، إنما كل يوم. تحية إلى كل امرأة طموحه، قوية، ناجحة ومنجزة، المرأة هي عامود المجتمع، منها خرجنا إلى الحياة وعلى يديها تربينا، والتحية الأكبر لكل امرأة صابرة حتى تنال كل حقوقها وخاصة المرأة اللبنانية".

تحيه الى المرأة, ليس اليوم فقط, إنما كل يوم.

تحية إلى كل إمرأة طموحه، قوية، ناجحة ومنجزة. المرأة هي عامود المجتمع, منها خرجنا الى الحياة و على يديها تربينا ، والتحية الأكبر لكل إمرأة صابرة حتى تنال كل حقوقها وخاصة المرأة اللبنانية❤️#يوم_المراه_العالمي #internationalwomensday pic.twitter.com/mqm0msVOnB — Myriam Fares (@myriamfares) March 8, 2020

​احتفل الإعلامي اللبناني، نيشان، بيوم المرأة العالمي بقصيدة شعر، جاء فيها: "المرأة اليوم، كما كل يوم، تَمنَحُ قُوَّةً وَدَعْمًا وَحُبًّا. تَمنَحُ قَلبًا وسلامًا وملاذًا. هي كائنٌ مانِح. حَسَنًا. يَحُقُّ لها أنْ تَمنَحَ جنسيَّتَها لأطفالها. هذا حقٌّ مِن حقوقِها المَربوطة. وَبِإحقاق هذا الحَقّ يُحتَفَى بِهِنَّ.

​وطالبت الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "اعتقوا المرأة وأطفالها من بؤر الفقر والجهل، لقيام دول أقل إجراما وحروبا. ثقفوا المرأة وعلموها وشرعوا لها أبواب العلم، ضعوا قوانين تحمي المرأة نفسيا وجسديا من كل عنف وذل، لتقطفوا من سكينة قلبها أجيالا على صورتها مؤهلة لتغيير واعد بكل ميادين الحياة".

وجهت المطربة المغربية، دنيا بطمة رسالة لوالدتها، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، الموافق اليوم 8 مارس.

ونشرت "بطمة" صورة لوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، وعلقت معها: "كل عام وأنتي نبع الحنان، كل عام وانتي اجمل امرأة شافتها عيوني، تعلمت منك معنى الصبر والقوة والتضحية تعلمت منك العزيمة والإصرار وحفظ الكرامة، لاف يوم مامتي يا أجمل أمرأة".

اكتفت الفنانة المصرية، يسرا، بنشر صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلقت: "يوم مرأة عالمي سعيد".

أما الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، فغردت عبر حسابها على موقع "تويتر": "المرأة هي الأم والأخت والحبيبة والزّوجة الفاضلة يللي بتشتغل كرمال مستقبل المجتمع".

المرأة هي الأم والأخت والحبيبة والزّوجة الفاضلة يللي بتشتغل كرمال مستقبل المجتمع 🌹

ينعاد عليكن ❤️#يوم_المرأه_العالمي — Najwa Karam (@najwakaram) March 8, 2020

​وشاركت المطربة المصرية، ساندي، مع متابعيها على موقع "إنستغرام"، جلسة تصوير لها، وهي تقلد الصورة الكلاسيكية الشهيرة التي تحمل عنوان "We Can Do It"، لتحفيز النساء، كما أطلقت تحديا لكل فتاة، هو أن تلتقط صورة مثلها، على أن من تنال أكبر عدد من الإعجابات ستنشر صورتها عبر حسابها الرسمي.

وتقام الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة للدلالة على الاحترام العام والتقدير والحب للمرأة، نظرا لإنجازاتها الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.