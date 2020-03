راغب علامة يحتفل بيوم المرأة مع 4 فتيات... كيف احتفل المشاهير العرب بالمناسبة؟

View this post on Instagram

. المرأة نصف المجتمع، نصف الأسرة... كلّ الرجل، حقوقك حقوقي، صوتك صوتي، بـ #يوم_المراه_العالمي بتمنى تتحقّق المساواة التامة بين #المرأة والرجل بكافّة المجتمعات، لأن دور المرأة ضروري في التنمية العالمية. منشان هيك بقول أنه اليوم، وكل يوم هو #يوم_المرأة! ❤💪🏻 #راغب_علامة #EachForEqual #IWD2020 #HappyWomensDay #InternationalWomensDay