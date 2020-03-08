راغب علامة يحتفل بيوم المرأة مع 4 فتيات... كيف احتفل المشاهير العرب بالمناسبة؟

غردت الفنانة اللبنانية، إليسا، عبر حسابها على موقع "تويتر": "كل عيد وإنتِ عم تصنعي التاريخ بنضالك تا يضل عندك القوة والقدرة عالتغيير. كل عيد وتاء التأنيث عم تغيّر التاريخ وتثبت إنو ما في أي حاجز بيمنع المرأة عن يللي بدها ياه. اليوم لإلِك وكل الإيام الجايي كمان ".
كل عيد وإنتِ عم تصنعي التاريخ بنضالك تا يضل عندك القوة والقدرة عالتغيير. كل عيد وتاء التأنيث عم تغيّر التاريخ وتثبت إنو ما في أي حاجز بيمنع المرأة عن يللي بدها ياه. اليوم لإلِك وكل الإيام الجايي كمان ❤️— Elissa (@elissakh) March 8, 2020
شارك الفنان اللبناني، راغب علامة، مقطع مصور مع 4 فتيات يقومون فيه بعمل علامة المساواة في الحقوق بين الجنسين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وكتب علامة مع المقطع المصور: "المرأة نصف المجتمع، نصف الأسرة... كل الرجل، حقوقك حقوقي، صوتك صوتي، بيوم المرأة العالمي بتمنى تتحقق المساواة التامة بين المرأة والرجل بكافة المجتمعات، لأن دور المرأة ضروري في التنمية العالمية، ولهذا أقول أنه اليوم وكل يوم هو يوم المرأة!".
View this post on Instagram
. المرأة نصف المجتمع، نصف الأسرة... كلّ الرجل، حقوقك حقوقي، صوتك صوتي، بـ #يوم_المراه_العالمي بتمنى تتحقّق المساواة التامة بين #المرأة والرجل بكافّة المجتمعات، لأن دور المرأة ضروري في التنمية العالمية. منشان هيك بقول أنه اليوم، وكل يوم هو #يوم_المرأة! ❤💪🏻 #راغب_علامة #EachForEqual #IWD2020 #HappyWomensDay #InternationalWomensDay
نشرت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، مقطعا من أغنيتها "المطلقة" للشاعر علي المولى، بمناسبة "يوم المرأة العالمي"، وأشارت إلى أن "هذا العمل ستفتخر به دائما في مسيرتها الفنية، موضحة أنه صرخة المرأة المطلقة والمستضعفة، واقع تعيشه شريحة كبيرة من النساء في معظم المجتمعات العربية".
View this post on Instagram
💜 أنا..انا الحرة التي أبت أن تحكمها ورقة... ما زالت صالحة للحب... فالروح فالروح عذراء يا حمقاه 💜 🟣 بمناسبة #يوم_المرأة_العالمي أستذكر معكم قصيدة #المطلقة للشاعر علي المولى، هذا العمل الذي سأفتخر به دائما في مسيرتي الفنية، هو صرخة المرأة المطلقة والمستضعفة، واقع تعيشه شريحة كبيرة من النساء في معظم المجتمعات العربية... @mawlali @michel_fadel_official #كارول_سماحة
ووجهت الممثلة المصرية، رانيا يوسف نصيحة إلى امراة، في يوم المرأة العالمي، هي: "انتي سلاح نفسك كوني قويه بعلمك وعملك".
انتي سلاح نفسك كوني قويه بعلمك وعملك#يوم_المراه_العالمي #اليوم_العالمي_للمرأة #اليوم_العالمي_للمرأة2020 #InternationalWomensDay #InternationalWomenDay2020 #HappyWomensDay2020— Raniah Yousief (@RaniahYousief) March 8, 2020
غردت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، عبر حسابها على موقع "تويتر": "تحية إلى المرأة، ليس اليوم فقط، إنما كل يوم. تحية إلى كل امرأة طموحه، قوية، ناجحة ومنجزة، المرأة هي عامود المجتمع، منها خرجنا إلى الحياة وعلى يديها تربينا، والتحية الأكبر لكل امرأة صابرة حتى تنال كل حقوقها وخاصة المرأة اللبنانية".
تحيه الى المرأة, ليس اليوم فقط, إنما كل يوم.— Myriam Fares (@myriamfares) March 8, 2020
تحية إلى كل إمرأة طموحه، قوية، ناجحة ومنجزة. المرأة هي عامود المجتمع, منها خرجنا الى الحياة و على يديها تربينا ، والتحية الأكبر لكل إمرأة صابرة حتى تنال كل حقوقها وخاصة المرأة اللبنانية❤️#يوم_المراه_العالمي #internationalwomensday pic.twitter.com/mqm0msVOnB
احتفل الإعلامي اللبناني، نيشان، بيوم المرأة العالمي بقصيدة شعر، جاء فيها: "المرأة اليوم، كما كل يوم، تَمنَحُ قُوَّةً وَدَعْمًا وَحُبًّا. تَمنَحُ قَلبًا وسلامًا وملاذًا. هي كائنٌ مانِح. حَسَنًا. يَحُقُّ لها أنْ تَمنَحَ جنسيَّتَها لأطفالها. هذا حقٌّ مِن حقوقِها المَربوطة. وَبِإحقاق هذا الحَقّ يُحتَفَى بِهِنَّ.
المرأة اليوم،— نيشان (@Neshan) March 8, 2020
كما كلّ يوم،
تَمنَحُ قُوَّةً وَدَعْمًا وَحُبًّا.
تَمنَحُ قَلبًا وسلامًا وملاذًا.
هي كائنٌ مانِح.
حَسَنًا.
يَحُقُّ لها أنْ تَمنَحَ جنسيَّتَها لأطفالها.
هذا حقٌّ مِن حقوقِها المَربوطة.
وَبِإحقاق هذا الحَقّ يُحتَفَى بِهِنَّ.#يوم_المرأة_العالمي#InternationalWomensDay
وطالبت الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "اعتقوا المرأة وأطفالها من بؤر الفقر والجهل، لقيام دول أقل إجراما وحروبا. ثقفوا المرأة وعلموها وشرعوا لها أبواب العلم، ضعوا قوانين تحمي المرأة نفسيا وجسديا من كل عنف وذل، لتقطفوا من سكينة قلبها أجيالا على صورتها مؤهلة لتغيير واعد بكل ميادين الحياة".
View this post on Instagram
أعتقوا المرأة وأطفالها من بؤر الفقر والجهل، لقيام دول أقل إجراماً وحروباً.ثقفوا المرأةوعلّموها وشرّعوا لها أبواب العلم. ضعوا قوانين تحمي المرأة نفسياً وجسدياً من كلّ عنف وذلّ، لتقطفوا من سكينة قلبها أجيالاً على صورتها مؤهلة لتغيير واعد بكلّ ميادين الحياة. #يوم_المرأة_العالمي #ماجدة_الرومي #بيروت #ماجدةالرومي #لبنان #lebanon #magidaelroumi #magida #MajidaElRoumi #magida_el_roumi
وجهت المطربة المغربية، دنيا بطمة رسالة لوالدتها، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، الموافق اليوم 8 مارس.
ونشرت "بطمة" صورة لوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، وعلقت معها: "كل عام وأنتي نبع الحنان، كل عام وانتي اجمل امرأة شافتها عيوني، تعلمت منك معنى الصبر والقوة والتضحية تعلمت منك العزيمة والإصرار وحفظ الكرامة، لاف يوم مامتي يا أجمل أمرأة".
اكتفت الفنانة المصرية، يسرا، بنشر صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلقت: "يوم مرأة عالمي سعيد".
أما الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، فغردت عبر حسابها على موقع "تويتر": "المرأة هي الأم والأخت والحبيبة والزّوجة الفاضلة يللي بتشتغل كرمال مستقبل المجتمع".
المرأة هي الأم والأخت والحبيبة والزّوجة الفاضلة يللي بتشتغل كرمال مستقبل المجتمع 🌹— Najwa Karam (@najwakaram) March 8, 2020
ينعاد عليكن ❤️#يوم_المرأه_العالمي
وشاركت المطربة المصرية، ساندي، مع متابعيها على موقع "إنستغرام"، جلسة تصوير لها، وهي تقلد الصورة الكلاسيكية الشهيرة التي تحمل عنوان "We Can Do It"، لتحفيز النساء، كما أطلقت تحديا لكل فتاة، هو أن تلتقط صورة مثلها، على أن من تنال أكبر عدد من الإعجابات ستنشر صورتها عبر حسابها الرسمي.
وتقام الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة للدلالة على الاحترام العام والتقدير والحب للمرأة، نظرا لإنجازاتها الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)