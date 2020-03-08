هنا الزاهد ترد على مزاعم فنانة مصرية بشأن اكتشافها لها

ردت الممثلة المصرية، هنا الزاهد، اليوم الأحد، على فنانة مصرية، زعمت في تصريحات إعلامية أنها أول من أدخلتها مجال التمثيل.

وكانت المطربة المصرية، ساندي، قالت في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنها دعمت عدد ‏من الزملاء بالوسط الفني ووقفت بجانبهم، إلا أنها لم تتلق من أحد تهنئة بشأن طرح ألبومها الغنائي الجديد، ومن بينهم هنا الزاهد.

وانتقدت ساندي هنا الزاهد، التي قالت إنها اكتشفتها وأدخلتها إلى مجال التمثيل، من خلال المشاركة في بطولة فيلمها الأول "خطة جيمي"، ‏متنبئة لها بمستقبل جيد لأنها تشبه الفنانة السورية رغدة.

وتزعم ساندي أن هنا الزاهد تبرأت من فيلم "خطة جيمي"، وذلك لأن ‏شكلها فيه لا يعجبها، إلا أن ساندي ترى أن شكل الزاهد دائما جميل، مشيرة إلى أنهما كانتا تتحدثان حتى وقت قريب من صدور الألبوم، ‏ولكنها لم تفكر أن تهنئها بألبومها الجديد. ‏‏

من جانبها، أكدت هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن أول من اكتشفها الفنان محمد صبحي، من خلال مسلسل "ونيس وأحفاده"، الذي عرض في عام 2009.

انا بس عايزة أقول حاجة الاستاذ الكبير محمد صبحي هو اول من دخلني عالم التمثيل سنة ٢٠٠٩ مش حد تاني و كان شرف ليا و شكرا 😊❤️ #ونيس_و_احفادة — Hannah El-Zahed (@HannahElZahed) March 8, 2020

​وفيلم "خطة جيمي" من إنتاج 2014، ومن بطولة ساندي وهنا الزاهد وإسلام جمال، ومن تأليف إيهاب ناصر ومن إخراج تامر بسيوني.