عقب نقل نجم الكرة المصرية للمستشفى... أسباب تعرضك للإغماء أثناء اللعب

وتتعدد أسباب الإصابة بالدوار والإغماء أثناء لعب كرة القدم وغيرها من التمارين الرياضية، يعرضها التقرير التالي، بحسب موقع "الكونسلتو".

أولا، يحدث الإجهاد الشديد نتيجة ممارسة النشاط البدني بشكل مكثف، وتتلخص علاماته في الشعور بالدوار والتعب والغثيان وقصر النفس والعطش.

ثانيا، فقدان الجسم لكمية كبيرة من المياه والتعرض للجفاف مع ممارسة نشاط بدني مكثف أو الحركة خلال الطقس الحار

ثالثا، تحتاج العضلات إلى استهلاك كمية أكبر من الأكسجين عند ممارسة الرياضة، وهو ما يفسر زيادة سرعة ضربات القلب والتنفس، وعند حصول الشخص على كمية غير كافية من الأكسجين بسبب عدم التنفس بشكل عميق، يقل معدل وصول الأكسجين للمخ.

رابعا، انخفاض ضغط الدم الذي قد يحدث خلال ساعة من بدء ممارسة النشاط البدني.

خامسا، انخفاض السكر في الدم عندما يصبح معدل الجلوكوز أقل من الطبيعي، وأثناء ممارسة الرياضة.

سادسا، عدم انتظام ضربات القلب وهو ما يزيد عند ممارسة الرياضة بصورة مكثفة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشكلة في القلب.

عند الشعور بالدوار خلال ممارسة الرياضة، فيجب اتباع بعض الإجراءات تتمثل فيما يلي، الراحة عدة دقائق، أخذ شهيق وزفير ببطء بضع دقائق، التنفس بعمق، شرب كمية كافية من المياه قبل وبعد وأثناء التمرين، تجنب الإرهاق البدني وممارسة الرياضة بشكل مكثف، تناول الكربوهيدرات والبروتين قبل التمرين بساعة.