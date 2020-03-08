فنانة لبنانية: تزوجت كويتي لمدة 5 أيام فقط... فيديو

كشفت فنانة لبنانية، الجمعة، عن زواجها مرتين، الأولى من رجل أعمال كويتي، ووقع الطلاق بينهما بعد 5 أيام فقط.

وقالت المطربة ليلى اسكندر، في تصريحات لبرنامج "سندريلا"، المذاع على فضائية "إيه تي في" الكويتية، إن سبب طلاقها من زوجها الأول هو عدم وجود توافق بينهما.

لكن أكدت ليلى اسكندر أنها وطليقها ما زالا أصدقاء، بل وأصبح صديقا لزوجها الثاني، رجل الأعمال السعودي يعقوب الفرحان.

ونفت ليلى اسكندر للبرنامج، إن كان زواجها من الكويتي أو السعودي لأسباب مادية، مشيرة إلى أن كلها أمور غير صحيحة، و"كلام جرائد" بحسب تعبيرها.

وأكدت أن الزواج والطلاق لا يقلل من أمر المرأة في شيء.