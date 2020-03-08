شاهد ما قاله الفنان الكويتي عبدالله بوشهري من داخل الحجر الصحي... فيديو

أعرب الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، عن استيائه بسبب استمرار تواجده داخل الحجر الصحي منذ عودته من إيران للتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد من عدمه، رغم مرور أكثر من 14 يوما على التحفظ عليه.

وظهر عبدالله بوشهري في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، أكد فيه أنه تم تمديد الحجر الصحي له رغم مرور 14 يوما على تواجده داخله، وهي المدة الممنوحة لتحديد إمكانية الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.

وأضاف في الفيديو المتداول على نطاق واسع "الفحص المفروض كان، يوم الخميس، وتم إجراء التحاليل، ولكن حتى الآن النتائج لم تظهر ولا أدري متى تخرج؟".

وأشار الفنان بوشهري إلى أن وزارة الصحة الكويتية مددت فترة تواجدهم في الحجر الصحي دون أسباب واضحة، حيث قال: "أكيد الوزارة أدرى بصحتنا وحياتنا، وأعرف أن هنالك إجراءات، الله يصبرنا على القعدة هنا".

وكان الفنان بوشهري، قد عاد إلى الكويت قادما من إيران، حيث دخل الحجر الصحي الواقع في أحد فنادق منطقة الفحيل جنوب البلاد.

ونشر حساب "المجلس" الكويتي، صورة للفنان الكويتي، عبد الله بو شهري، تظهر وجوده في "الجحر الصحي" تحسبا لاحتمالية إصابته بفيروس كورونا.

الفنان عبدالله بوشهري داخل الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة بعد عودته من #ايران. pic.twitter.com/GoBzDTw6AS — المجلس (@Almajlliss) February 25, 2020

وأوضح الحساب أنه تم احتجاز الفنان الكويتي في الحجر الصحي، عقب عودته إلى الكويت قادما من إيران.

وأرفق "المجلس" تغريدته بصورة يظهر فيه الفنان عبد الله بو شهري مرتديا كمامة على وجهه ويسير داخل الحجر الصحي، الذي سيكون مضطرا للمكوث فيه للتأكد من سلامته وعدم حمله فيروس "كورونا".