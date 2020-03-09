شاهد "صائدي الأشباح" في مطار شيريميتيفو الروسي

قام الأطباء الروس الذين يفحصون المسافرين في مطار شيريميتيفو بالتخفيف عن نفسهم وعرض رقصة الفيلم الأمريكي الشهير "صائدو الأشباح".

وتظهر طبيبة على مقطع الفيديو الذي نشرته قناة "تليغرام ماش" على "تويتر" وهي ترقص في ملابس خاصة وقائية على أغنية فيلم "صائدو الأشباح" وقد استخدمت عبوة المياه كفخ للأشباح على غرار الذي استخدمه أبطال الفيلم.

Охотники за привидениями 2.0 или как развлекаются медики в аэропорту Шереметьево. pic.twitter.com/Knc7dGDUP2 — Mash (@mash_breaking) March 7, 2020

وبدأ مطار شيريميتيفو بفحص جميع المسافرين القادمين من إيران وبكين وشانغهاي وهونغ كونغ وقوانغشتو في القسم "إف" في أوائل شهر فبراير/شباط.

ووفقًا لموقع "SCMP"، بلغ عدد المصابين بالفيروس الجديد في جميع أنحاء العالم 109.271 شخصًا، وتوفي 3816 شخصًا، وتعافى 62.176 شخصًا.