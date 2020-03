رسالة صوتية تكشف حقيقة طلاق المطربة أنغام

View this post on Instagram

#حصريا.. وردا على الأقاويل التي انتشرت في الكثير من وسائل التواصل حول طلاق النجمة #انغام من زوجها الموزع الموسيقي #احمد_ابراهيم، هاهو الصديق والزوج احمد ينفي لي خبر الانفصال بصوته.. وموضحا ان انغام احتفلت مؤخرا بعيد ميلاده في #لبنان.. والخلاصة "سيبوا انغام وزوجها في حالهم".. ومبروك لهما نجاحاتهما الاخيرة. #ربيع_هنيدي #حالة_خاصة_جداً #مصر #دبي #uae #cairo #egypt