"ليس الأخير"... إليسا في جلسة صراحة مع جمهورها بشأن ألبومها الجديد

عقدت الفنانة اللبنانية، إليسا، جلسة أسئلة وإجابات، أمس الأحد، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، والتي اتسمت بالصراحة، وركزت فيها على ألبومها الغنائي المقبل، وتفكيرها في الاعتزال.

وعن ألبومها الجديد، كشفت إليسا أنه سيضم 5 أغاني باللهجة اللبنانية على الأرجح، أما باقي الأغنيات فستكون باللهجة المصرية، وأشارت إلى أن ستكون هناك خطة لطرح الألبوم، وسيتم طرح بعض الأغاني منفردة مقدما.‏

وأفصحت أن من بين أغنيات الألبوم، واحدة اسمها "عظيمة"، والتي تناقش قصة مشتركة لجميع النساء، وهي من كلمات الشاعر نادر عبد الله، إلى جانب أغنية أخرى بعنوان "أنا شبه نسيتك".

ونفت إليسا لأحد معجبيها، أنها ستتراجع عن الغناء بعد طرح الألبوم الجديد، وقالت إنها ‏قررت استكمال مسيرتها الفنية، وستتولى عملية الإنتاج الفني لنفسها.‏

وكانت إليسا صدمت جمهورها ومحبيها العام الماضي، بأن ألبومها الغنائي المقبل سيكون الأخير لها، وذلك عقب إعلان إصابتها بسرطان الثدي.

ولفتت إليسا في جلسة الأسئلة والإجابات على "إنستغرام"، إلى أنه سيتم طرح ألبومها الجديد عبر موقع "يوتيوب" للفيديوهات، وتطبيق "ديزر" الموسيقي.

وأضافت أنها ستصور غلاف الأليوم خلال شهر مارس/ آذار الجاري.

وعقب انتهاء جلسة الأسئلة عبر "إنستغرام"، أكدت إليسا عبر تغريدة لها على "تويتر"، أنها تتعمّد أن تكون راوية للقصص في كل ألبوماتها الغنائية، وأن ألبومها الجديد المقبل سيروي قصة تطورها كإمرأة".

I am a storyteller in each of my albums, and in this one, I chose to tell you the story of my evolution as a woman... #Elissa2020 — Elissa (@elissakh) March 8, 2020

وكان آخر ألبومات إليسا الغنائية يحمل اسم "إلى كل اللي بيحبوني"، الذي طرح في 25 يوليو/ تموز 2018، من إنتاج شركة "روتانا".