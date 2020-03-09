نادية الجندي تهاجم منتقدي عدم اعترافها بتقدمها في السن

ردت الفنانة المصرية، نادية الجندي، على الانتقادات الكثيرة التي تطولها بشأن عدم اعترافها بتقدمها في العمر، بسبب صورها التي تشاركها عبر موقع التواصل وتكشف من خلالها مدى لياقتها البدنية.

وعبر حسابها على موقع "تويتر"، غردت نادية الجندي: ""فعلا أصبحت ظاهرة غريبة.. الفنان ليس له عمر، منذ متى أصبح السن سُبّه في جبين الإنسان؟ منذ متى السن أصبح عيبا".

ووجهت الممثلة الشهيرة نصيحة إلى منتقديها، هي أن يركزوا على انتقاد أعمالها الفنية وليس سنها، متسائلة "هل أن العمر في يد الإنسان؟ دي سنة الحياة معترضين عليها!".

وتابعت: "بدل ما تنتقدوا خليكم في سني، وعندكم اللياقة البدنية والشكل ده، الشاطر اللي شكله يبان أصغر من سنه".

فعلا بقت ظاهرة غريبة

الفنان مالوش عمر

من أمته السن بقي سبه

في جبين الإنسان

من أمته السن بقي عيب

أنتقد أعمالي وليس سني

هو العمر بأيد الإنسان دي سنه الحياه معترضين عليها

بدل ما تنتقدوا خليكم في سني

وعندكم اللياقة البدنية والشكل ده

الشاطر اللي شكله يبان أصغر من سنه#نادية_الجندي pic.twitter.com/Jy9cpxuLJR — Nadia Elgendy (@NadiaAlGindi) March 8, 2020

وتأتي تغريدة نادية الجندي، قبل أيام من احتفالها بعيد ميلادها في 24 مارس/ آذار، وكانت هددت في 2018 بمقاضاة أي مواقع إلكترونية تتلاعب بتاريخ ميلادها، على الرغم من إرسالها لها صورة من جواز سفرها.

وهددت نادية الجندي بمقاضاة كل من يتلاعب بعمرها، قائلة: سوف ألتجئ للإجراءات القانونية ضد أي حد من الآن يتلاعب في تاريخ ميلادي.

وبحسب موقع "ويكيبيديا"، فإن نادية الجندي تبلغ من العمر 74 عاما.

​يشار إلى أن نادية الجندي تنشغل حاليا بتصوير مسلسل تلفزيوني يحمل اسم "نساء من ذهب"، وهو سيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وتشاركها البطولة نبيلة عبيد، في أول تعاون فني بينهما، إلى جانب سميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى قائمة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف الشرف خلال الحلقات، ومن أبرزهم المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، في أول تجربة لها بمجال التمثيل.