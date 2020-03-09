أسماك قرش تلتهم حوتا... فيديو

من المعروف أن أسماك القرش تتحاشى الحيتان التي تعتبر أضخم الكائنات الحية في المحيطات، لكن يبدو هذه المرة أن الحوت أصبح وليمة لحوالي 40 سمكة قرش.

وعثرت أسماك القرش على جثة حوت نافق وهاجمته على الفور وتداول مجموعة من الغواصين المحترفين مقطع فيديو للحدث.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره موقع "Creatures of the Deep"، أسماك قرش من أصناف مختلفة يلتهمون الحوت النافق.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Creatures of the Deep (@creatures_of_the_deep_) 8 Мар 2020 в 11:31 PDT

وحسب الخبراء، تطفو جثة الحوت لفترة من الوقت بعد نفوقه بسبب الغازات الموجودة فيه، وهكذا تحصل أسماك القرش على الوليمة المنتظرة.

وبعد فترة وجيزة، تبدأ بقايا الحيوان بالغرق إلى الأعماق، حيث تلتهمها حيوانات أخرى. وأخيرًا، تتحلل أنسجته تاركة العظام فقط.

في الموقع كان هناك قرشان أبيضان ، وأكثر من 20 قرشا ببريا، وأكثر من 15 قرش الثور، وأسماك قرش الداكن وأسماك قرش محيطية.