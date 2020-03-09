أستراليا تحيل "فيسبوك" إلى القضاء بتهمة انتهاك خصوصية 300 ألف مواطن

أحالت السلطات الأسترالية شركة "فيسبوك" إلى القضاء، بعد توجيه تهم بانتهاك خصوصية أكثر من 300 ألف مواطن.

وقال مكتب أمن المعلومات الأسترالي، إن شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انتهكت "بشكل خطير" خصوصية المواطنين، لأنها تركت البيانات الشخصية الخاصة بهم مكشوفة، ليتم بيعها واستخدامها في عمليات التنميط السياسي".

وبحسب التهم الموجهة، فقد تم كشف بيانات حوالي 87 مليون شخص، ليتم استخدامها خلال الإعلانات الانتخابية.

وقال مكتب المفوض الأسترالي: "فشل فيسبوك في اتخاذ خطوات معقولة لحماية المعلومات الشخصية لهؤلاء الأفراد من الكشف غير المصرح به".

ونوه المكتب إلى أن المحكمة الفيدرالية الأسترالية، يمكنها فرض غرامة قدرها 1.7 مليون دولار أسترالي (860 ألف جنيه إسترليني) مقابل كل تدخل جاد أو متكرر في الخصوصية، بحسب "بي بي سي".

ومن جهته قال المتحدث باسم "فيسبوك" إن الشركة تعاونت مع المفوض منذ أن فتح التحقيق في عام 2018، منوها إلى أن الشركة "قامت بتغييرات كبيرة لمساعدة الأشخاص على حماية بياناتهم وإدارتها".