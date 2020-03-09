الأردن تمنع مطربي المهرجانات المصريين من الغناء على أراضيها

أصدرت نقابة الفنانين في الأردن، قرارا بمنع مطربي أغاني المهرجانات في مصر، من الغناء في الأردن.

وخاطب نقيب الفنانيين الأردنيين، حسين الخطيب، أمس الأحد، وزير الداخلية سلامة حماد، داعيا إياه بعدم السماح باقامة أي حفل موسيقي داخل الأردن للمذكورين أدناه من مغنّي ما يُطلق عليها "المهرجانات الشعبية"، بحسب موقع "جو 24" الأردني.

وتضمنت القائمة كلّ من: حمو بيكا، مجدي شطة، حسن شاكوش، حنجرة، كزبرة، بصلة، وزة، الزعيم، الصواريخ، العفاريت، مطرية، الديزل، العصابة، عمرو حاحا، علاء فيفتي، شواحة، الكعب العالي، أبوليلة، اندرو الحاوي، وعمر كمال".

الأردن: نقابة الفنانيين تطلب منع حمو بيكا ومجدي شطة وحسن شاكوش وحنجرة وكزبرة من الغناء في المملكة https://t.co/sJScxixk61 — jo24.net (@jo24com) March 9, 2020

وبررت نقابة الفنانين الأردنيين طلبها، بكون أغاني المؤدين المذكرين تتعارض مع القيم والأخلاق، ولا تتناسب مع الثقافة العامة للمجتمع والمعايير الموسيقية المعروفة، كما أنه منسجم مع رأي وقرار نقابة "المهن الموسيقية" في جمهورية مصر العربية.

يشار إلى أن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية في مصر، أصدر في فبراير/ شباط، قرارا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات.

وأتى القرار عقب ساعات من حفل أحياه الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال في ملعب القاهرة، أثار موجة كبيرة من الغضب.