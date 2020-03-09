5 بدائل تغنيك عن تناول المشروبات الغازية

تتواجد العديد من البدائل يمكن الاستعانة بها كبديل لتناول المشروبات الغازية التي تلحق الأضرار بالصحة.

وتحتوي المشروبات الغازية على سعرات حرارية عالية وسكريات، تصيب متناولها بالسمنة وغيرها من الأضرار الصحية الأخرى.

ووفقا لما ذكره موقع "الكونسلتو" المهتم بالشأن الصحي، قائمة بأبرز المشروبات البديلة للمياه الغازية.

أولا الماء، حيث يعد من المشروبات الصحية والبديل الآمن للمياه الغازية، ويمكن إضافة الفواكه عليها لتساعد على تنقية الجسم من السموم وتحقيق التوازن بين أملاح الجسم والتقليل من فرص الإصابة بالجفاف.

ثانيا عصير الليمون، الذي يساعد على هضم الطعام وعلاج الحموضة، كما يساهم في تقوية الجهاز المناعي.

ثالثا القهوة، حيث تعد المصدر الأكثر أمانا للكافيين وتعزز القدرة على الانتباه والتركيز، فضلا عن مضادات الأكسدة.

رابعا الشاي الأخضر، وهو مشروب غني بالعناصر الغذائية التي تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري كما يساعد على فقدان الوزن.

خامسا العصائر الطبيعة، حيث أن الفواكه من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية كما تحتوي على السكريات الصحية، مع ضرورة تناولها طازجة والابتعاد عن العصائر المعلبة المليئة بالسكريات الضارة.