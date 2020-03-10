جثة داخل خزان تثير الغموض في السعودية

فتحت شرطة مكة تحقيقا بشأن العثور على جثة متحللة، وجدت داخل خزان مياه في أحد المنازل بحي المسفلة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "تواصل"، باشرت الجهات الأمنية بلاغا يفيد بوجود جثة مجهولة الهوية متحللة داخل خزان مياه تابع لأحد المنازل بحي المسفلة.

وبانتقال رجال الأمن لموقع البلاغ، تم إخراج الجثة عن طريق الدفاع المدني، وبعد الكشف المبدئي اتضح أن المتوفى من جنسية أفريقية.

وتتواصل التحقيقات لمعرفة أسباب الوفاة وتحديد هوية الجثة والأسباب الحقيقية للوفاة.