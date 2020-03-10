شاهد... هيفاء وهبي ترقص على "بنت الجيران" والمطرب يرد

نشر المطرب المصري عمر كمال، مقطع فيديو، تظهر فيه الفنانة والمطربة اللبنانية الشهيرة، هيفاء وهبي، وهي ترقص على أغنية "بنت الجيران".

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره عمر كامل عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، هيفاء وهبي وهي تحتفل بعيد ميلادها، بالرقص والغناء على أنغام أغنية "بنت الجيران".

ويظهر من مقطع الفيديو أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي كانت تصور أحد أعمالها الفنية، ولكن فريق العمل أعد لها مفاجأة بعيد ميلادها، وتم تشغيل أغنية "بنت الجيران" خلال الاحتفالية القصيرة.

View this post on Instagram لما بنت الجيران الحقيقة تغنى لنفسها 😍💃🏼 A post shared by Omar kamal (@omarkamal.official) on Mar 9, 2020 at 5:21pm PDT

وعلق عمر كمال على مقطع الفيديو بـ"6 كلمات فقط"، قال فيها: "لما بنت الجيران الحقيقية تغني لنفسها".

تنشغل حاليا هيفاء وهبي بتصوير مسلسل "أسود فاتح" الذي تشارك في بطولته إلى جانب معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، ومن المتوقع أن يتم عرضه في شهر رمضان المقبل.

وانتشرت أغنية "بنت الجيران" لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال بشكل كبير، وحصدت أكثر من 179 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".