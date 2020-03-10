فيديو... فتاة تحسم شجارها مع رجل ضخم لصالحها

ويظهر في المقطع الرجل وهو يدفع الفتاة، محاولا الاعتداء عليها.

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي لقطة من كاميرا مراقبة احدى المتاجر لفتاة تنهي شجار 💪

pic.twitter.com/PACG4fcqQZ — Gorgeous (@Gorgeous_ew) March 9, 2020

وباغتت الفتاة الرجل الضخم بتوجيه العديد من الركلات القوية لتفقده توازنه وتسقطه أرضا.