إلغاء حكم السجن على صاحب مسابقة "أجمل سيقان" في الكويت

ألغت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الأربعاء، حكما بحبس مواطن كويتي دعا إلى "مسابقة أجمل سيقان" وقضت بتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار كويتي.

ونشرت قناة "ميديا كورت" المختصة بالأخبار القضائية والأمنية، تغريدة على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" تشير فيها إلى فرض غرامة مالية بمقدار 5000 دينار كويتي (16500دولار).

محكمة الاستئناف تغرم مواطن دعى الى #مسابقة_السيقان 5000 دينار والغاء حكم السجن سنتين بعد ضبطه من مكافحة الجرائم الالكترونية pic.twitter.com/tqt3eZvm5K — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) March 11, 2020

وكانت الجنايات الكويتية قد قضت بسجن الكويتي المتهم مدة عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة مخالفة الآداب العامة بعد دعوته من خلال مقطع فيديو مصوَر إلى مسابقة لتصوير سيقان النساء.

وتعود القضية إلى مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حين دعا المتهم من خلال مقطع فيديو إلى مسابقة لتصوير أجمل "سيقان للنساء"، مقابل جائزة ذهبية (خلخال) لأجمل صورة.