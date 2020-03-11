قرش كبير يقتل نفسه في هجوم عنيف على غواصين داخل قفص...فيديو

وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشره راكب الأمواج البرازيلي، تياغو جاكاري، على صفحته الرسمية"إنستغرام"، أظهر لحظات هجوم القرش بشكل عنيف على القفص، الذي تحصن غواصان بداخله.
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🦈 Incrível como o ser humano aterroriza os animais, mais um Tubarão Branco perde a vida pela ganância exagerada dos humanos 😞😞😞 Triste.. @wrecked_by_wave #savethesharks . . . . . . #saveshark #fishing #oceanskeepers #iceland #shark #tubaroes #savethesharks #whiteshark #greatwhiteshark #photography #instagrams #happylife #beach #ocean #beachphotography #oceanbreeze #instagram #love #instagood #photooftheday #fashion #beautiful #travel #picoftheday #summer #art #instadaily #nature
وبينما كان القرش يحاول اختراق القفص والوصول إلى الغواصين الإثنين، علق بشكل مفاجئ بين قضبان القفص، ليصاب بجروح مميتة أثناء محاولته إخراج أنفه العالق في القفص.
القرش يصاب ويفارق الحياة
وفي نهاية الفيديو يظهر سمك القرش، الذي يزيد طوله على ثلاثة أمتار يتوجه إلى قاع المحيط دون أي مؤشرات تدل على بقائه حيا.
وقال راكب الأمواج البرازيلي" "أمر لا يصدق! إلى أي درجة يرهب البشر الحيوانات.... ويموت قرش أبيض آخر بسبب الجشع الذي يبالغ فيه الإنسان".
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