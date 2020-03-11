مقتل الزرافة البيضاء الوحيدة في العالم

قتل صيادون غير شرعيين في كينيا الزرافة البيضاء الوحيدة في العالم وأحد صغيريها.

وقال محافظون على البيئة إن قتل الزرافة البيضاء وصغيرها بمثابة "ضربة لخطوات هائلة اتخذها المجتمع للحفاظ على الأنواع النادرة".

ويعتقد مدافعون عن حقوق البيئة، أنه ربما يكون صغير الزرافة البيضاء الأخر ما زال على قيد الحياة رغم الفشل في العثور عليه.

مقتل اخر #زرافة_بيضاء في العالم عن طريق صيادين غير شرعيين pic.twitter.com/iLE7o3lQY7 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) March 11, 2020

وعثر على جثتي الزرافتين هيكلين عظميين بعدما قتلهما صيادون غير شرعيين داخل محمية في غاريسا في شمال شرقي كينيا.

وقال أحد نشطاء الدفاع عن البيئة إنه "يوم حزين للغاية. هذه الجريمة هي ضربة في وجه التدابير التي اتخذها المجتمع للحفاظ على الأنواع النادرة ودعوة لليقظة والدعم المستمر لجهود الحماية".

Just 1 white #giraffe left in the world! Two extremely rare white giraffes have been killed by poachers in northeastern Kenya. A third, believably the world’s only remaining one, is still alive, according to BBC News.pic.twitter.com/4M6H0rqyql — Global Times (@globaltimesnews) March 11, 2020

وأثارت هذه الزرافة البيضاء، التي كانت تعاني من حالة نادرة تسمى "الابيضاض" ناجمة عن عدم تصبغ خلايا الجلد، اهتماما كبيرا في عام 2017 عندما شوهدت للمرة الأولى في المحمية الكينية وهي تضع طفليها.