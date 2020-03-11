فيديو... خنزير يهرب من براثن نمر بطريقة استثنائية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لخنزير بري يهرب من بين براثن فهد داخل إحدى الغابات.

ورغم قيام النمر بإطباق فكيه على الخنزير، إلا أن الأخير ظل يدور حول نفسه حتى أفلت من مطارده وفر هاربا بسرعة.

The Tornado Defense . pic.twitter.com/XjTQwkq3nc — Nature is Brutal (@NatureIsBrutaI) March 11, 2020

وتم التقاط الفيديو عن طريق مجموعة من السياح، خلال جولة سافاري على متن حافلة مكشوفة.