"تحذير جديد" للسعوديين... موجة طقس سيئة تمتد حتى الجمعة

حذرت الأرصاد السعودية المواطنين في أكثر من 8 مدن تتعرض للطقس السيئ، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن أجواءها ستشهد رياحا وأتربة تؤثر على مستوى الرؤية.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لـ"الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة" في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، ولفتت إلى أن "الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط في تلك المناطق، وتؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر".

وأوضحت: "يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الداخلية من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم"، مشيرة إلى أن تلك الرياح يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك وأجزاء من مناطق (المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية).

وأوضح تقرير هيئة الأرصاد السعودية إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-55 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وأوضحت الهيئة أن موجة الطقس السيئ التي تبدأ اليوم الخميس، تمتد حتى غدا الجمعة، حسب توقعاتها لحالة الجو.