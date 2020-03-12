فيديو... شرطة أبو ظبي تبث مشاهد حقيقية لفعل خطير يهدد حياة الجميع في الشوارع

نشرت شرطة أبو ظبي، مشاهد وصفتها بالحقيقية لفعل خطير يهدد حياة المواطنين والمقيمين في شوارع المدينة.

وحذرت شرطة أبو ظبي من خطورة تجاوز الإشارة الحمراء، وما يمكن أن يسببه هذا الفعل من حوادث خطيرة قد تودي بحياة الجميع.

بالفيديو .. شرطة أبوظبي تبث عبر منصاتها مشاهد حقيقية لخطورة تجاوز الاشارة الحمراء #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Yy4RCYAddb — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 12, 2020

ووفقا لما ينص عليه قانون المرور في الإمارات، يتم فرض غرامة قدرها 1000 درهم لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، من قبل المركبات الخفيفة أو الدراجات الآلية.

كما يتم تسجيل 12 نقطة مرورية على الرخصة، مع حجز المركبة لمدة شهر.