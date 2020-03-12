"شاومي" تقدم هواتفها الجديدة بأسعار إقتصادية... فيديو

قدمت شركة "شاومي" الصينية هواتفها الجديدة Note 9 Pro و Note 9 Pro Max، خلال عرض خاص بثته على الانترنت.

الهواتف الجديدة ستكون متاحة باللون الأزرق والأبيض والأسود، بحسب ما نقل موقع 3Dnews.

وستكون الهواتف مزودة بشاشة مقاس 6.67 بوصة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 القاسي، وفي الجزء العلوي من الشاشة توجد كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

وستكون الكاميرا مزودة بأربع عدسات بدقة 64 و 8 و 5 و 2 ميغابكسل.

وتم تزويد الأجهزة بمعالج Snapdragon 720G، وتصل أسعار الهواتف الى 200 دولار أمريكي.

سيكون لنموذج Note 9 Pro خصائص متشابهة، ولكن بدلا من عدسة 64-megapixel ، فإنه يستخدم مستشعر 48 ميغابكسل، ودقة الكاميرا الأمامية هي 16 ميجابكسل.