اليونسكو تعتزم تشكيل لجنة خبراء لإعداد "مدونة قواعد أخلاقية" للذكاء الاصطناعي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تشكيل لجنة من الخبراء لإعداد "مدونة قواعد أخلاقية"، للممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وستكون أولى مهمات الفريق الذي يضم 24 خبيراً من أنحاء العالم، إعداد خطة أولية لما تصفه اليونسكو بـ "أول وثيقة عالمية لتحديد معايير" الذكاء الاصطناعي.

وقالت المدير العام لليونسكو، أودري أزولا "إنها مسؤوليتنا أن نقود نقاشاً عالمياً واعياً من أجل دخول هذا العصر الجديد بأعين مفتوحة، دون التضحية بما لدينا من قيم، من أجل إقامة قاعدة عالمية مشتركة من القيم الأخلاقية للذكاء الاصطناعي".

وقالت اليونسكو إنه من المقرر أن تتبنى الدول الأعضاء بالمنظمة "النسخة النهائية من المدونة الأخلاقية" في مؤتمر عام يعقد العام المقبل، بحسب ما ذكر موقع "infomediaire" الفرنسي.