ترامب ينطق بكلمات بذيئة خلال كلمة عن "كورونا"... فيديو

صورت الكاميرات مواقف محرجة للرئيس الأمريكي قبل وبعد إلقاء كلمته للأمة يوم 11 مارس/آذار، والتي ألقاها للحديث عما ستفعله البلاد لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصورت الكاميرا الرئيس الأمريكي وهو يقول كلمات بذيئة ثم يطالب أن يعطوه مبيضا للثياب لإزالة آثار الحبر عن قميصه.

وتابع قائلا هل ترى البقعة أين هي؟ من أي جانب؟ ورد أحد موظفي البيت الأبيض: إنه من الجانب الأيمن.

Trump just said "Oh fuck" on hot mic C-SPAN because he had a pen mark on his shirt because that's all he cares about, and we're all gonna die.#TrumpAddress #presidentialaddress #Trumpspeech https://t.co/Oct9QpxS2a — ReallyDon'tTrump (@reallyDontTrump) March 12, 2020

وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمة قال الرئيس مسترخيا بعدما ظن أن البث قد توقف "أوك".

وسمعت جميع المحطات الإخبارية صوت الرئيس الأمريكي بينما كانت تنتظر البث المباشر من البيت الأبيض.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته، أن بلاده ستمنع دخول الأوروبيين إلى أمريكا، باستثناء القادمين من بريطانيا ابتداء من يوم الجمعة، ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والذي صنف كوباء عالمي.

وقد وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، قرار إدارة ترامب باستبعاد بريطانيا من قائمة الدول الأوروبية التي منع السفر إليها بالـ"غريب".