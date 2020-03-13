بعد انفصاله عنها... زوج أنغام يفسر حديثه عن "تبقى الكلاب كلاب"

أثار الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، مؤخرا، جدلا بسبب منشور يعتذر فيه للمطربة المصرية، أنغام، بعد إعلان انفصاله عنها.

وشارك إبراهيم، أمس الخميس، منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، يضم صورة له وهو يقبل رأس أنغام، وكتب معها: "حقك عليا أنا يا ست الستات، تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب"، ما أثار ظنونا بشأن تصالحهما.

وفي مداخلة هاتفية له مع برنامج "إم بي سي ترندنغ"، اليوم الجمعة، أوضح أحمد إبراهيم أن السر وراء ذلك المنشور الغامض، هو "تعرض أنغام لهجوم من جانب بعض المتطفلين، وبالتالي هو يعتذر لها بالنيابة عن كل الدنيا".

واعتبر إبراهيم أن ما تتعرض له أنغام في الوقت الحالي "تجاوزات من ناس مريضة"، بحسب قوله.

View this post on Instagram #MBCTrending #MBC4 @anghamofficial A post shared by MBCTrending (@mbctrending) on Mar 13, 2020 at 3:27am PDT

يأتي هذا تزامنا مع تقارير ذكرت أن أحمد إبرهيم، يحاول التصالح مع زوجته الفنانة أنغام، بعدما أعلن انفصاله عنها منذ أيام عبر تدوينة مطوّلة نشرها على صفحته بموقع "إنستغرام"، وذلك من أجل إثنائها عن إقامة قضية خلع ضده، لرفضه تطليقها، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

وكان أحمد إبراهيم أعلن الاثنين الماضي، انفصاله عن أنغام، بعد نشره منشورا يهنئ فيه زوجته الأولى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس/ آذار.

وكتب إبراهيم في تهنئته لزوجته الأولى: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول، مراتي وأم ولادي، ياسمين عيسى".

وكان أحمد إبراهيم وأنغام قد أعلنا زواجهما في شهر فبراير/ شباط 2019، بعد تردد أنباء بشأن زواجهما سرا.