كيم كارداشيان عن "كورونا": أستخدم مناديل مضادة للبكتيريا

حرصت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، على تقديم نصائحها الخاصة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، خاصة وسط انتشاره وتفشيه في العالم.

شاركت كارداشيان عبر خاصية "الستوريز" على حسابها في "إنستغرام"، مقطعا مصورا لطبيب يوضح طريقة المصافحة المثالية للحماية من "كورونا"، بعدما حذر العديد من الأطباء من استعمال اليدين أو تبادل القبلات للتحية، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

ونصحت كيم كارداشيان باستعمال القدمين للمصافحة، وبعدم استعمال المرفقين للتحية، وذلك لأن البعض يسعل ناحية مرفقه.

كما أكدت كيم كارداشيان في نصائحها لجمهورها، أنها تستخدم مناديل مضادة للبكتيريا، وذلك "في كل مرة يصافحها أحد أو يعطيها أي شيء".

كذلك شاركت كيم كارداشيان ملصقا لتقنية غسل اليدين بطريقة صحيحة، لتجنب فيروس "كورونا".

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 15 ألف في إيطاليا وتخطت 10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.