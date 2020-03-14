فيديو مرعب... أسد يهاجم سيدة ويسقطها أرضا والنهاية مفاجأة

وثق مقطع فيديو لحظة هجوم أسد جبلي على سيدة وسط مجمع سكني في ولاية كولورادو الأمريكية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث الساعة هاجم أسد جبلي يبلغ طوله حوالي مترين، أحد سكان المجمع، ونائبة قائد الشرطة التي كانت قد وصلت للتو مع زملائها.

ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة، ضابطة الشرطة وهي تواجه الأسد الذي قفز عليها وأسقطها أرضا.

ورفعت الضابطة ذراعها أمام وجهها، ثم ضربت فم الأسد الذي كان في الطريق تجاه رقبتها فأصابها بأنيابه في كتفها.

وفشل الأسد في الوصل لرقبتها، ليقوم أحد رفاقها بالتدخل ويركله ويدفعه للفرار.

وتم نقل ضابطة الشرطة والضحية الأخرى إلى المستشفى، لتعلن تقارير أن إصابتها ليست بالخطيرة.